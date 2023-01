Pferdesport | "Partner Pferd" Publikumsliebling Christian Ahlmann gewinnt Qualifikationsspringen in Leipzig

Christian Ahlmann hat bei der Qualifikation zum Weltcup-Springen auf der Leipziger Messe gezeigt, dass in dieser Saison durchaus noch mit ihm zu rechnen ist. Auf Hengst "Solid Gold Z" ging der "Partner Pferd"-Seriensieger und Europameister in der mit 100.000 Euro dotierten Prüfung als Zehnter von 47 Teilnehmenden an den Start und wurde mit einem fehlerfreien Ritt über die 1,50 Meter hohen Hindernisse in nur 56,79 Sekunden Erster.