Pferdesport | "Partner Pferd" Lea Sophia Gut überzeugt auf dem eigenen Hengst und drei fremden Pferden

Bei der "Partner Pferd" in Leipzig stand am Samstag (21.01.2023) die von Reiterlegende Hans Günter Winkler ins Leben gerufene Nachwuchsprüfung "Goldener Sattel" an. Die nominierten U21-Reiter traten im Stilspringen gegeneinander an - auf dem eigenen Pferd und fremden Vierbeinern. Dabei überzeugte insbesondere Lea Sophia Gut.