Dank des schnellsten Rittes siegte der 29-Jährige, der im Vorjahr mit Platz eins beim Großen Preis von Aachen seinen bisher größten Erfolg gefeiert hatte. Mit seinem rasanten Ritt verdrängte Nieberg den bis dahin führenden Richard Vogel mit Looping Luna auf Platz zwei und verhinderte so den zweiten Weltcup-Sieg des 25-Jährigen aus Marburg, der im November beim Weltcup-Turnier in Stuttgart gewonnen hatte. Dritter wurde Pius Schwizer aus der Schweiz mit Vancouver.

Bei den Vierspännern hatte zuvor Multichampion Boyd Exell einen Rekord gebrochen und seinen fünften Sieg im FEI Driving World Cup eingefahren. Der Australier setzte sich vor den beiden Niederländern Ijsbrand Chardon und Koos de Ronde durch. "Mein Gespann hatte schon eine sehr gute Saison und ist sehr gut in Form. Ich war ein paar Wochen in Australien, sie hatten also ein bisschen Pause und sind sehr frisch. Ich werde die nächsten beiden Wochen noch ein bisschen an der Durchlässigkeit arbeiten, dann werden sie in Bordeaux noch besser sein", lautete die Kampfansage von Boyd Exell für das Finale.