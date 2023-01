Pferdesport | "Partner Pferd" Voltigieren bei der "Partner Pferd" - Gutes Weltcup-Debüt für Heiland auf "Highlight"

Mit einem neuen Pferd muss man im Voltigieren erst einmal klarkommen. Das ist Jannik Heiland am Freitag (10.01.2023) beim Weltcup-Turnier in Leipzig gelungen. Er geht als Führender in den zweiten Umlauf am Samstag, dabei war er nicht einmal auf Pferd "Dark Beluga" unterwegs.