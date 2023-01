Voltigier-Vize-Weltmeisterin Julia Wagner aus Leipzig bei der "Partner Pferd". Bildrechte: IMAGO / Stefan Lafrentz

Voltigier-Vize-Weltmeisterin und Lokalmatadorin Julia Wagner hat beim Weltcup im Rahmen von "Partner Pferd" in Leipzig den fünften Rang belegt. Die 25-Jährige vom RVV Schenkenberg, die eine Turnausbildung besitzt, absolvierte auf dem Wallach Giovanni ihre WM-Kür. Dabei war sie noch von einem schweren Infekt Anfang des Jahres gehandicapt. Ihre Ziele sind das Weltcup-Finale im April in Nebraska (USA) und die EM im Juni in Schweden. Sieben Teilnehmerinnen waren in Leipzig im Damen-Einzel insgesamt am Start.

Congia und van Gerven gewinnen "Pas de Deux"

Die aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Alina Roß mit Baron R und Longenführerin Marion Schulze dominierte und ließ sich den Sieg nicht nehmen. In der Herrenkonkurrenz war einmal mehr Jannik Heiland das Maß aller Dinge. Im Team-Wettbewerb "Pas de Deux" setzten sich Chiara Congia und Justin van Gerven auf dem Rücken von Highlight und an der Longe von Alexandra Knauf deutlich von der Konkurrenz ab. Freude bei Justin van Gerven (re.) und Chiara Congia über den Sieg in Leipzig. Bildrechte: IMAGO / ThomasReiner.pro

Sehr zur Freude von Bundestrainer Kai Vorberg: "Ich bin vor allem mit dem Pas de Deux sehr zufrieden, aber auch die Einzel waren sehr gut, allerdings auch einige Dinge, an denen wir noch arbeiten können. Aber es ist so früh in der Saison auch gut, wenn man noch weiß, woran man arbeiten kann."

Voltigieren wird vor allem in Deutschland betrieben