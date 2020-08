Auch die 24. Ausgabe des Reitturniers "Partner Pferd" in Leipzig soll mit Zuschauern stattfinden. "Um unseren Besuchern, Sportlern und Ausstellern dabei größtmöglichen Schutz zu bieten, haben wir ein umfangreiches und genehmigtes Hygienekonzept entwickelt", teilte Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe am Mittwoch (12. August) mit: "Pferdefans können das Highlight-Event also mit viel Freude genießen."