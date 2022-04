Dressurreiterin Isabell Werth auf "Weihegold" Bildrechte: IMAGO / Hartenfelser

Es wird ziemlich emotional, so viel steht schon mal fest. "Wenn man weiß, dass es das letzte Mal ist - das ist schon ein komisches Gefühl", sagte Isabell Werth. Beim Weltcupfinale am Wochenende in Leipzig bitten Werth und "Weihegold" zum letzten Tanz auf dem Dressur-Viereck, im Anschluss geht die 17 Jahre alte Stute zurück zu ihrer Besitzerin Christine Arns-Krogmann ins Oldenburger Land. "Die Zusammenarbeit war auf fünf Jahre angelegt, und die sind jetzt vorbei", sagte Werth dem Sportinformationsdienst.

Erstmals bei Olympia 2016 in Rio auf der großen Bühne

Mit Weihegold, dieser "ehrlichen, verlässlichen, treuen Stute", betrat Isabell Werth bei Olympia 2016 in Rio erstmals die ganz große Bühne. Damals waren ihre Spitzenpferde Bella Rose und Don Johnson kurzfristig ausgefallen, Weihegold war lediglich Plan C. Dann tanzte die nachtschwarze Stute zu Gold mit der Mannschaft und Silber im Einzel, über 90 Prozentpunkte gab es für den zweiten Platz in der Kür hinter der Britin Charlotte Dujardin und ihrem unschlagbaren Valegro. Diese magischen 90 Prozent hat Werth ihn ihrer Karriere sechs Mal geschafft. Bildrechte: imago images/PanoramiC

Hattrick mit Paris, Omaha und Göteborg

Und dann der Weltcup, Weihegolds ureigenes Terrain. 2017 in Paris, 2018 in Omaha und 2019 in Göteborg dominierten Werth und "Weihe" den prestigeträchtigen Wettbewerb, als Erste überhaupt kann die siebenmalige Olympiasiegerin nach der Coronapause 2020 und 2021 nun zum vierten Mal nacheinander gewinnen. Es wäre ihre insgesamt sechste Weltcup-Trophäe, die Niederländerin Anky van Grunsven gewann mit ihren Superpferden "Bonfire" und "Salinero" zwar insgesamt neunmal das Finale der Hallensaison, aber viermal in Serie schaffte auch sie nicht.

In Leipzig gegen Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl

Doch Werths Weg in Leipzig wird kein leichter sein. Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl sattelt in ihrem vorerst letzten großen Championat ihre Goldstute "Dalera", die ebenfalls als außergewöhnliches Pferd gilt. Anfang August wird "JBW" zum zweiten Mal Mutter, die Weltreiterspiele Mitte August in Herning (Dänemark) finden ohne die Dreifach-Europameisterin statt. Aus Dänemark kommt die EM-Zweite Cathrine Dufour mit ihrem Nachwuchspferd "Vamos Amigos", aus Schweden Altmeister Patrik Kittel mit "Zepter", aus Großbritannien Charlotte Fry mit "Dark Legend". Bei Olympia in Tokio 2021 holte Isabell Werth (li.) im Einzel Silber hinter Jessica von Bredow-Werndl Bildrechte: IMAGO / Stefan Lafrentz

Die Geschichte dieses Finales aber wird der Abschied von Weihegold sein. "Es waren großartige Jahre mit ihr, ich konnte mich immer auf sie verlassen, sie war immer da, wenn ich sie gebraucht habe", sagte Werth. In Rio oder auch bei der EM 2017 in Göteborg, als Werth und Weihegold sich in einem hauchdünnen Herzschlagfinale gegen Sönke Rothenberger und "Cosmo" durchsetzten. "Sie hat mir so viel gegeben", sagte Werth, "und deshalb bin ich froh, dass wir ihr einen Abschied auf diesem Niveau bieten können."

Nächste Supertalente stehen schon bereit

Ein paar Wochen später zeigt dann Werths Herzenspferd "Bella Rose" beim CHIO in Aachen zum letzten Mal vor großer Kulisse ihre perfekte Piaffe-Passage-Tour, ehe auch sie ihr Rentendasein auf den großzügigen Weiden im heimischen Rheinberg genießen darf. Dort stehen schon die nächsten potenziellen Superstars parat: Mit dem zwölfjährigen Hengst "Quantaz" fährt Werth zur WM nach Herning, die zehnjährige Stute "Superb", genannt "Super Bee", ist eine heiße Anwärterin für Olympia 2024 in Paris. Die alten Damen dürfen also beruhigt abtreten.