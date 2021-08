Ackermann setzte sich im Massensprint vor Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorious) und dessen Teamkollegen Marco Haller (Österreich) durch. Für Ackermann war es der sechste Saisonsieg. "Ich bin in einer super Form, das habe ich vorher auch gesagt", sagte Ackermann im ZDF: "Es war Rückenwind, und das Team hat mich unglaublich nach vorne gebracht. Dann dachte ich: Ich muss durchziehen." Überschattet wurde die Etappe von einem schweren Sturz in der hektischen Anfahrt auf den Sprint. Etwas ganz Besonderes war die Etappe am Donnerstag trotz des verpassten Siegs für den gebürtigen Rostocker Andre Greipel, der 23. wurde. Nach 80 km durchquerte das Peloton die Heimatstadt des "Gorillas", der nach der Saison seine Karriere beendet. "Es hat 17 Jahre gedauert, bis ich mal durch meine Heimatstadt fahren darf. Dass es jetzt passiert, dafür bin ich den Veranstaltern auch sehr dankbar. Es ist eine spezielle Etappe", sagte Greipel.

Am Freitag führt das zweite Teilstück das Peloton über 185 großenteils flache Kilometer von Ilmenau nach Sangerhausen. Die diesjährige Deutschland Tour endet am Sonntag nach 722 km und vier Etappen in Nürnberg, nachdem das Rennen Station in vier Bundesländern gemacht hat. Die großen Berge fehlen in diesem Jahr im Parcours. Um den Gesamtsieg dürften deshalb vor allem sprintstarke Fahrer mit Klassiker-Talent kämpfen. 2019, bei der bislang letzten Ausgabe, siegte der Belgier Jasper Stuyven, im März Gewinner von Mailand-Sanremo. Stuyven lässt die Deutschland Tour in diesem Jahr aber ebenso aus wie der slowenische Gesamtsieger von 2018, Matej Mohoric. Bei der Deutschland Tour 2021 wird es einen Premierensieg geben.