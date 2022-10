Schwebebalken-Vizeweltmeisterin Pauline Schäfer-Betz muss wegen einer Fußverletzung auf die Turn-Weltmeisterschaften in Liverpool verzichten. Die 25-Jährige aus Chemnitz hatte bereits seit den Europameisterschaften in München mit Problemen an ihrem rechten Fußgelenk zu kämpfen, die sich im Laufe der WM-Vorbereitung immer weiter verschlimmerten. In Abstimmung mit Cheftrainer Gerben Wiersma fiel nun die Entscheidung, ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft vom 29. Oktober bis zum 6. November abzusagen, wie der Deutsche Turner-Bund am Samstag (22. Oktober 2022) mitteilte. Schäfer-Betz soll sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen.