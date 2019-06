Gefeiert von mehr als 1.000 Fans hat Tennis-Star Andrea Petkovic am Freitag ein erfolgreiches Debüt beim TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz gefeiert und zwei Punkte zum 8:1-Sieg gegen den TC Bredeney Essen beigesteuert. Petkovics Auftritt wird keine Eintagsfliege bleiben. Am Sonntag (ab 11:00 Uhr) schlägt die Nummer 69 der Weltrangliste gegen den Spitzenreiter TC Bad Vilbel noch einmal auf. Die 31-jährige Top-Spielerin soll helfen, Dresden zum Klassenerhalt zu führen.

Denn die Situation vor dem letzten Spieltag ist seit Freitag prekär. Tabellenführer TC Bad Vilbel verlor am vorletzten Spieltag überraschend zum ersten Mal und muss jetzt in Dresden gewinnen, um die Meisterschaft zu feiern. "Diese Niederlage bringt uns in Bedrängnis, und auch Vilbel scheint die Düse zu gehen", sagte Teammanager Sven Grosse gegenüber "Sport im Osten". Die Gäste, so wird gemunkelt, lassen für den Showdown extra Johanna Larsson (Schweden) und Kirsten Flipkens (Belgien) einfliegen. Die beiden spielten sich gerade im Doppel bei den French Open bis ins Halbfinale, schieden dort aber aus. Glück für Vilbel, Pech für Dresden. Teammanager Grosse bleibt dennoch zuversichtlich: "Wir haben eine starke Mannschaft und müssen uns nicht verstecken."