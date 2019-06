Beim Grand-Slam-Turnier in Paris war die 31-Jährige als letzte Deutsche am 1. Juni an der australischen Weltranglistenachten Ashley Barty gescheitert. Sechs Tage später absolvierte sie ihren ersten Medientermin im Blasewitzer Waldpark. "Ich war körperlich und emotional ziemlich ausgelaugt", sagte Petkovic dort. Doch nachdem sie die vergangenen beiden Tage bei ihrer Familie in Darmstadt verbringen konnte, fühle sie sich nun wieder fit.