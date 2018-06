Am vergangenen Samstag war der in Seelow geborene Pyritz auf seiner Heimrennbahn in der sächsischen Landeshauptstadt zusammengebrochen und auf die Intensivstation einer Dresdner Klinik gebracht worden. In seiner Jockey-Karriere gewann Pyritz 868 Rennen und wurde viermal Champion in der DDR (1985, 1986, 1989 und 1990).