Alles begann im sachsen-anhaltischen Jesar an der Saale. Auf dem einzigen Fernseher in seinem Heimatort sah der knapp 10-jährige Waldemar den Olympia-Triumph des Äthiopiers Abebe Bikila. Cierpinski war elektrisiert. Das wollte er auch werden: Olympiasieger! Über Fußball, Boxen und Hindernislauf gelangte der Bauernsohn schlussendlich zum Marathon. Den Anstoß für den entscheidenden Wechsel gab Ehefrau Maritta, selbst einst erfolgreiche 800-Meter-Läuferin und Olympiateilnehmerin, nachdem ihr Mann die Olympia-Norm im Hindernislauf verpasst hatte.

"Nie wieder Marathon!", prustete Cierpinski erschöpft im Ziel, als er im Frühjahr 1976 in Karl-Marx-Stadt die erste Olympia-Norm erfüllt hatte. Kurze Zeit später waren Blutblasen und Schmerzen vergessen und er erfüllte die Norm in Wittenberg zum zweiten Mal. Als Nobody lief er am 31. Juli 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal allen davon, sogar dem haushohen Favoriten Frank Shorter aus den USA. Realisieren konnte er seinen Triumph allerdings erst am Folgetag: "Mit einem Schlag kam die Erkenntnis: Du hast gewonnen! Das habe ich erst dadurch gemerkt, dass ich keine Kraft mehr hatte. Mit einem Schlag bin ich ins Gras gesunken und da kam der Moment, wo ich vor Freude geweint habe."