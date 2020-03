Podcast | "Themengrätsche" Speerwerfer Thomas Röhler: "Der Olympiasieg hilft mir in der Corona-Krise"

Gerne würde Speerwerfer Thomas Röhler nochmal Olympiasieger werden, seinen Triumph von Rio in Tokio wiederholen – doch daraus wird nun erst mal nichts. Die Spiele 2020 sind abgesagt, sollen 2021 nachgeholt werden. An Röhlers Motivation ändert das nichts, berichtet er in der "Themengrätsche" – und hier äußert er sich auch zur Rolle des IOC, den Herausforderungen für den Sport in Zeiten von Corona und warum es grade gut ist, 200 Kilo Hantelmasse in der Garage zu lagern.