Bleibt eigentlich nur die Variante: Saisonabbruch. Dann müsste der FSV auf eine Annullierung hoffen, weil man gerade auf einem Abstiegsplatz steht. Den Ist-Stand einzufrieren fände Wachsmuth jedenfalls falsch: "Die jetzige Tabelle ist die unwahrscheinlichste, weil unfairste." Es gibt Verzerrungen, weil manche Klubs mehr Heim- als Auswärtsspiele haben. Wettbewerbsnachteile fürchtet Wachsmuth aber auch, falls der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden sollte.



An anderen Standorten werde nämlich inzwischen schon wieder trainiert (1860 München z.B., wenn auch unter Auflagen, Anm. d.Red.), so Wachsmuth, in Zwickau sei das weiter untersagt. Es brauche eine einheitliche Lösung für Chancengleichheit, fordert der Zwickauer Sportdirektor.



Und selbst wenn der Ball bald irgendwie wieder rollen sollte: "Wenn alle drei Tage Spiele gemacht werden sollen", um die Saison zu Ende zu kriegen, "braucht es ja auch Ärzte und Sanitäter im Stadion", so Wachsmuth, "und ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Zeitpunkt ist oder ob die nicht woanders mehr gebraucht werden." Es braucht jedenfalls Planungssicherheit, und zwar schnell: "Es geht darum Entscheidungen zu treffen", sagt Wachsmuth.