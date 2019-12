Mit 3:2 hat sich der Post SV Mühlhausen am Dienstagabend in heimischer Halle gegen den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf durchgesetzt. Für die Entscheidung in einer umkämpten Partie sorgte das abschließende Doppel zwischen Ionescu/Jancarik und Karlsson/Assar, welches Mühlhausen mit 3:1 (11:4, 11:9, 7:11, 11:8) für sich entschieden.