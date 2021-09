Radsport | WM Goldener Abschluss: Martin triumphiert mit Mixed-Staffel

Tony Martin hat sich mit einem weiteren Titel in den Radsport-Ruhestand verabschiedet. In seinem letzten Profirennen gewann der 36-Jährige bei der WM in Belgien am Mittwoch Gold mit der Mixed-Staffel. Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) war es die zweite Medaille bei den laufenden Titelkämpfen.