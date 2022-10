Die Frauen des Reideburger SV aus Halle/Saale sind deutsche Meister im Radpolo. Bei den Titelkämpfen in Mainz gewannen Kristin Nadpor und Kristin Hesselbarth am Sonntag (09.10.2022) das Finale 5:3 gegen den RSV Frellstedt.

Nadpor und Hesselbarth waren bereits Ende Juni als Sieger der 1. Bundesliga im Frauen-Radpolo hervorgegangen und hatten sich damit vorzeitig für die Finalrunde qualifiziert. In der ausverkauften Sporthalle des Otto-Schott-Gymnasiums in Mainz feierten die beiden Hallenserinnen nun ihre erste Meisterschaft nach zwei Silbermedaillen 2015 und 2019 sowie Bronze 2018. Im Radpolo stehen sich zwei Zweier-Teams gegenüber, die mit Fahrrad und Polo-Schläger einen kleinen Poloball im Tor des gegnerischen Teams unterbringen wollen. Der traditionsreiche Reideburger SV wurde in den 1970er und 1980er Jahren bereits fünfmal DDR-Meister.