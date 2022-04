Radsport Klassikerspezialist Marcus Burghardt beendet Karriere

Der schwere Sturz auf der 1. Etappe der Polen-Rundfahrt im vergangenen Jahr zwingt den gebürtigen Sachsen Marcus Burghardt nun dazu, seine Karriere zu beenden. Wie der 38-Jährige bereits am Mittwoch (13.04.2022) erklärte, hofft er nicht mehr auf einen neuen Vertrag bei einem Profi-Rennstall.

"Anfang des Jahres habe ich endgültig gemerkt, dass die Reha-Fortschritte zu langsam fortschreiten, um fit fürs Frühjahr zu werden", so Burghardt, der sich am 9. August 13 Kilometer vor dem Ziel multiple Frakturen an Kahnbein, Speiche und Elle zugezogen hatte.