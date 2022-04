Radsport Drei Steherrennen auf der Erfurter Traditionsbahn

Endlich wieder Steherrennen mit Zuschauern in Erfurt. Den Auftakt in die Saison macht am 13. Mai der Steher Grand Prix auf der traditionsreichen Erfurter Radrennbahn im Andreasried. Es folgen am 8. Juli der Steher Cup und zum Abschluss am 9. September das Goldene Rad der Stadt Erfurt sowie die Rennserie der Frauen um den Derny Cup Deutschland.