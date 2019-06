Tony Martin hat schwierige Zeiten hinter sich. In den letzten drei Jahren lief für den mehrfachen Zeitfahr-Weltmeister nicht viel zusammen. Jetzt will es Martin, der in Cottbus geboren und viele Jahre in Erfurt trainiert und gelebt hat, noch einmal wissen. Die erste Gelegenheit, seine Form zu zeigen ist die Deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren am Freitag in der Lausitz. In Spremberg wird der neue Meister im Zeitfahren gesucht. Martin hat das nationale Zeitfahren siebenmal in Folge gewonnen. Vor der Haustür seines Elternhauses soll Titel Nummer acht eingefahren.

Martin schwitzt in Spanien

Der mittlerweile 34-jährige Martin hat sich mit seinem neuen Team im Trainingslager in Spanien auf dieses Rennen und vor allem auf die Tour de France vorbereitet. Von Katusha-Alpecin ist Martin zum Team Jumbo-Visma gewechselt. Vier Trainer und ein extra einflogener Koch kümmern sich in Spanien um die Radprofis. "Es wird extrem am Material gefeilt und um jede Zehntelsekunde gekämpft. Da wird in anderen Teams vielmehr über einen Kamm geschoren", schwärmt Martin von der Perfektion, die er "noch nie erlebt hat".

Kehrt das Glück zurück?

Nach Jahren ohne Rennfahrer-Glück hofft Martin jetzt auf eine Trendwende - die "Edition des Glücks". Der Sieg bei Zeitfahren in Spremberg wird schon fast erwartet, ein Etappensieg bei der Tour de France wäre eine kleine Überraschung und für Martin eine Wohltat nach all den quälenden Trainingsstunden und den Pechmomenten der vergangenen Jahre.

Deutscher Straßenmeister auf dem Sachsenring gesucht