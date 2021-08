"Ich habe es geschafft, Dylan auf den letzten zwei Kilometern abzuschütteln. Ich bin super happy, dass ich hier jetzt meine zweite Deutschland-Tour-Etappe gewinnen konnte", sagte Politt, dessen Angriff stark an seinen Tour-Etappensieg in Nimes erinnerte, im ZDF. Durch seinen insgesamt dritten Profisieg übernahm der 27-Jährige das Rote Trikot des Gesamtführenden von seinem Teamkollegen Pascal Ackermann, der die Auftaktetappe am Donnerstag gewonnen hatte. "Es war eine geile Etappe und ich bin froh, dass Nils gewonnen hat", sagte Ackermann, der acht Sekunden Rückstand auf Politt hat.

Die Entscheidung über den Gesamtsieg der im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragenen Deutschland Tour fällt am Sonntag in Nürnberg. Dort endet nach 156,3 Kilometern die zuvor in Erlangen gestartete vierte Etappe. Insgesamt haben die Radprofis dann 720,5 Kilometer vom Start in Stralsund zurückgelegt.