Von Nordrhein-Westfalen nach Sachsen-Anhalt über 741 Kilometer: Am Dienstag (25. März) ist die genaue Strecke der Deutschland Tour vorgestellt worden.

Seit Wiedereinführung der einzigen deutschen Rundfahrt 2018 lagen zwischen Sieger und Zweitplatziertem nie mehr als 22 Sekunden. Zum Auftakt wird es im drei Kilometer kurzen Prolog in Essen nur kleine Abstände geben. An den folgenden Tagen kommen jeweils 1.000 Höhenmeter hinzu, die Vorentscheidung wird wohl auf der anspruchsvollen vorletzten Etappe von Arnsberg nach Kassel fallen. Beim Finale zwischen Halle und Magdeburg haben wieder Sprinter eine Chance.

Magdeburg ist erstmals Zielort der Rundfahrt. Der Stadtrat der Saalestadt hatte bereits im August 2024 den Weg zum Etappenort geebnet. Die Deutschland Tour wurde 2018 wiederbelebt. 2022 führte die Rundfahrt bereits durch Thüringen mit Start in Weimar. Die Deutschland Tour ist nicht Teil der World Tour des Radsport-Weltverbands UCI. Die internationale Fahrerelite wird den Fokus auf die Vuelta in Spanien (23. August bis 14. September) legen und deshalb nicht am Start sein.