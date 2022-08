"Es war besonders, mit der Startnummer eins ins Rennen zu gehen. Ich wollte vorn reinfahren und das ist mir gelungen", sagte der Kölner in der ARD und schob nach. "So ein Prolog ist extrem schwer. Einfach nur drei Minuten voll in die Fresse gehauen. Es tut alles weh. Aber die Form ist gut, jetzt warten wir mal die nächsten Etappen ab."

Damit hat Politt alle Chancen, in den nächsten beiden Tagen das Führungstrikot zu übernehmen. "Er wird in den ersten Tagen eine freie Rolle haben und wir wollen das Rennen offensiv gestalten, weil wir keinen Sprinter dabei haben", sagte Sportchef Rolf Aldag.

Erwartungsgemäß keine Rolle im Kampf um den Tagessieg spielte Emanuel Buchmann. Der Rundfahrtspezialist verlor 17 Sekunden auf Spitzenreiter Ganna, zählt aber nach wie vor zu den Favoriten auf den Gesamtsieg. "Für meine Verhältnisse war das ganz gut. Es ist ja nicht meine Spezialdisziplin. Ich schaue eher auf die Bergankunft", sagte Buchmann. Auf die schaut auch Simon Geschke, der Platz 91 belegte. Der 36-Jährige war am Morgen vor dem Prolog noch gestürzt, hatte sich aber nur Schürfwunden am linken Arm zugezogen.

Die Deutschland-Tour führt in diesem Jahr über fünf Tage und 710 Kilometer von Weimar nach Stuttgart. Die Königsetappe startet am Samstag in Freiburg und endet auf dem über 1.200 Meter hohen Schauinsland. Die erste Etappe führt am Donnerstag innerhalb Thüringens über 171,7 Kilometer von Weimar nach Meiningen.