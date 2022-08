Caleb Ewan vom Team Lotto-Soudal hat die erste Etappe der Deutschland-Tour gewonnen. Der Favorit aus Australien siegte am Donnerstag in Meiningen im Sprint souverän vor dem Italiener Jonathan Milan (Bahrain Victorious). Auf der in Weimar gestarteten 171,7 Kilometer langen Etappe belegte der Cottbuser Max Kanter (Movistar) den dritten Platz vor Felix Groß aus Leipzig vom Team UAE Team Emirates.