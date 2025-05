Es ist Mittwoch, der 14. Mai 2025. Gegen 13 Uhr setzt sich in Chemnitz ein Peloton von Radsportlern in Bewegung. Ziel ist das Kulturhauptstadt-Logo an der Hartmannfabrik. Stilecht per Fahrradkurier wird die Rennradgruppe das offizielle Trikot des "European Peace Ride 2025" ausliefern. Und von Sachsens Landtagspräsident Alexander Dierks entgegengenommen. Der 37-Jährige ist Schirmherr des Radsport-Events, das dieses Jahr Teil der Veranstaltungsreihe zum Kulturhauptstadt-Jahr seiner Heimatstadt Chemnitz ist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei der Farbwahl zeigt sich der "Peace Ride" traditionsbewusst: Das Gelbe Trikot trug ab 1948 der Gesamtführende der Internationalen Friedensfahrt, deren Nachfolge der "European Peace Ride" seit 2020 antritt. Diesmal geht das begehrte Kleidungsstück an alle Teilnehmer, ganz im Sinne des Sport-Projektes. Anders als sein berühmter Vorgänger ist der "Peace Ride" nicht in erster Linie ein sportlicher Wettkampf, will aber an die Idee des Etappenrennens anknüpfen, das jährlich durch Polen, die Tschechoslowakei, ab 1952 durch die DDR und nach 1991 durch Ostdeutschland führte.

Dierks: Friedensfahrt als osteuropäische Tour de France