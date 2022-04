Für den Leipziger Radprofi Felix Groß hat der Radsport-Klassiker Paris-Roubaix ein schmerzhaftes Ende gehabt. Der 23-Jährige stürzte am Ostersonntag (17.04.2022) noch im ersten Drittel des für seine Kopfsteinpflasterpassagen berüchtigten Rennens und musste ins Krankenhaus.

"Es passierte im zweiten Kopfsteinpflaster-Abschnitt. Es ging alles sehr schnell – und ich konnte nichts dafür", sagte der Bahnrad- und Sprintspezialist der "Leipziger Volkszeitung" (Mittwochausgabe, 20.04.2022). Bei sehr trockenen Bedingungen und Rückenwind sowie hohem Tempo und Positionskämpfen stürzten in den Staubwolken viele Fahrer. Der für das UAE Team Emirates fahrende Groß kugelte sich bei seinem Sturz die Schulter aus. In einem Krankenhaus in der Nähe von Brüssel konnte zudem der Verdacht einer Schultereckgelenkssprengung nicht ausgeschlossen werden.