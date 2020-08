Selbstbewusst – so geht Titelverteidigerin Lisa Brennauer bei den deutschen Straßenrad-Meisterschaften am Sonntag (23.08.2020) auf dem Sachsenring an den Start. "Wir gehen mit dem Team an den Start, um mit dem Titel nach Hause zu fahren", so die klare Ansage der Allgäuerin nur drei Tage vor dem ersten Saisonhöhepunkt im "Sport im Osten"-Talk.