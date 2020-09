Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) muss vor der Straßenrad-WM in Imola weitere Ausfälle verkraften. Bei den Einzelzeitfahren am Donnerstag (24.09.2020) werden sowohl Lisa Klein (Magen-Darm-Infekt) als auch Nikias Arndt (Erkältung) nicht an den Start gehen können, wie der BDR am Mittwochmorgen mitteilte. Als Ersatz hat der Verband Mieke Kröger und Maximilian Walscheid nominiert.

Zuvor hatte der BDR bereits die Ausfälle der Rad-Stars Emanuel Buchmann, Lennard Kämna, Nils Politt und Tony Martin zu verkraften, die nach der Tour de France auf eine Teilnahme in Imola verzichten. Die 24 Jahre alte Klein, die für das Leipziger Team "Canyon SRAM Racing" startet, wird wegen ihres Infekts die gesamte WM verpassen und auch am Samstag im Straßenrennen nicht antreten. "Es hat mich in der Nacht nach dem Giro voll ausgeknockt, und mir geht es noch immer nicht gut. Zuhause werde ich mich nochmal durchchecken lassen", sagte die gebürtige Saarländerin dem Fachportal "radsportnews.com". Sie hatte im Vorjahr in der Mixed-Staffel WM-Silber und 2018 mit dem Team "Canyon SRAM Racing" Gold gewonnen. Bei Arndt ist noch offen, ob er zum Straßenrennen am Sonntag rechtzeitig fit wird.