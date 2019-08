Nie wieder Profirennen: Marcel Kittel stellt das Rennrad in die Ecke und beendet seine aktive Laufbahn. Den überraschenden Beschluss gab der 31-Jährige in der aktuellen Ausgabe des Magazins "Spiegel" bekannt. Ihm fehle mittlerweile jeglicher Antrieb, nannte Kittel als Grund für den Abschied: "Schmerzen definieren den Sport, die Welt, in der du lebst. Ich habe jede Motivation verloren, mich weiter auf dem Rad zu quälen."

Der gebürtige Arnstädter hatte im Mai aus persönlichen Gründen seinen Vertrag beim Team Katusha-Alpecin aufgelöst und seitdem seine Zukunft offen gelassen. Er habe im Team kein Vertrauen gespürt, "sondern nur Druck. Druck. Druck." In den letzten Monaten sei ihm bewusst geworden, was durch seinen Sport in den Hintergrund getreten sei: "Familie, Freunde, alles kam zu kurz. Dazu die permanente Müdigkeit und die Routine. Ich habe diesen Verlust an Lebensqualität immer mehr realisiert."