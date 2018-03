Schindler, die in Karl-Marx-Stadt geboren ist und in Cottbus trainiert, siegte in der 3.000-Meter-Einerverfolgung vor der Britin Megan Giglia und Jamie Withmore aus den USA mit persönlicher Bestzeit. Sie sagte: "Das ist ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht. Den Titel widme ich meinem gesamten Team, ohne das ich nie so weit gekommen wäre." Bundestrainer Patrick Kromer lobte: "Denise hat sich hier in Rio in einer super Form gezeigt. Auch im Scratch Race ist sie ein sehr offensives Rennen gefahren und hat absolut verdient Silber gewonnen."