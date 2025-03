Die eigentlich vom 17. bis 22. Juni 2025 geplante 37. Auflage der "LOTTO Thüringen Ladies Tour" ist abgesagt. Das gaben die Organisatoren um die beiden Direktoren Vera Hohlfeld und Marian Koppe am Montag (17. März) offiziell bekannt. Begründet wurde der Rückzug mit einer "unsicheren Finanzlage". Nicht zuletzt fehlt dem Traditionsevent dabei die dringend benötigte finanzielle Unterstützung des Freistaats Thüringen.

"Bisher liegt uns [...] schriftlich nur eine Absage zur finanziellen Beteiligung an der LOTTO Thüringen Ladies Tour vor", hieß es in der Pressemitteilung. "Wir schätzen die verschiedenen Angebote aus der Thüringer Staatskanzlei in den letzten Tagen, die auf ein Bemühen schließen lassen, nach einer Lösung des Problems zu suchen. Jedoch sehen wir keine Möglichkeit, die Differenz für eine erfolgreiche und sichere LOTTO Thüringen Ladies Tour, die unseren und den Anforderungen der UCI entspricht, zu kompensieren." Bei dem eigentlich erhofften Zuschuss soll es sich um rund 200.000 Euro handeln.