Am Mittwoch steht für das Peloton die 2. Etappe rund um Gera an. 119,2 Kilometer sind an diesem Tag zu bewältigen. Bis Sonntag folgen die Rundfahrten um Erfurt, Mühlhausen, Altenburg und Schmalkalden. Highlight der diesjährigen Tour ist das Einzelzeitfahren in Altenburg – für viele Fahrerinnen die Generalprobe für die in vier Wochen startenden Olympischen Spiele in Paris.