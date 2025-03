Sollte die Tour tatsächlich ausfallen, wäre das für die Organisatoren ein enormer Rückschlag. Die Vorbereitungen liefen in den vergangenen Wochen und Monaten bereits auf Hochtouren. Die konkreten organisatorischen Planungen an den jeweiligen Etappenorten waren in vollem Gange, Sponsoren-Verträge wurden geschlossen, auch die Streckenplanung war so gut wie fertig.