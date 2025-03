Die Haltung der Landesregierung hat uns "unseren Stellenwert, den wir seit Anfang des Jahres haben, gezeigt. Es tut einfach nur weh, wenn man sein ganzes Leben dafür gegeben hat". Die Vertrauensbasis sei durch das Agieren der Thüringer Staatskanzlei komplett zerstört. "Unsere langjährige Arbeit wurde respektlos mit Füßen getreten. Was letztendlich der Dolchstoß für die 37. Auflage der LOTTO Thüringen Ladies Tor war", hieß es in der Pressemitteilung, die die Organisatoren der Thüringen-Rundfahrt ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten.