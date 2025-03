Die Tür der Landesregierung stehe weiter offen. Das Kabinett hoffe, dass die Tour noch stattfinden könne. Voigt machte aber auch klar, dass die Landesregierung nur in einem begrenzten Maß bereit ist, Fördermittel zu geben. Eine privatwirtschaftlich organisierte Tour könne nicht zu fast 80 Prozent aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden, so Voigt. Die Staatskanzlei habe dargelegt, was sie bereitstellen könne. Deswegen hoffe er, dass die Organisatoren die Absage der Tour noch einmal überdenken.