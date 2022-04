Die Thüringen Ladies Tour findet in diesem Jahr Ende Mai statt und führt in sechs Etappen in der mittlerweile bewährten "Rund um-"Streckenführung von Hof über Dörtendorf und Schleiz nach Altenburg. Der MDR überträgt das Etappenrennen live.

Erstmals Start in Bayern

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag (19.04.2022) stellten Tourchefin Vera Hohlfeld und Organsationschef Marian Koppe die Etappen der hochklassig besetzten Frauen-Tour vor. Erstmals in der Geschichte der Tour starten die Frauen dabei in Bayern, zwei herausfordernde Bergwertungen könnten dabei zum ersten Gramesser werden.

Fünfmal das Alpe d'Huez der Ladies Tour hoch

Tour-Chefin Hohlfeld: Vorentscheidung in Dörtendorf? Bildrechte: imago images/Gerhard König Ein erstes echtes Highlight findet an Himmelfahrt statt. Bei "Rund um Dörtendorf", dem Alpe d'Huez der Ladies Tour, muss die schwere Bergwertung fünfmal erklommen werden. "Nach Hof ist das die zweite selektive Etappe", beschreibt Koppe. "Bei so einer Strecke kann es sein, dass die Tour schon vorentschieden wird", sagt Hohlfeld.

Über den Inselsberg

Die Königsetappe findet am Samstag, 28. Mai, bei "Rund um Gotha" statt. Mit 136 Kilometern ist das die längste Etappe, zudem muss der Inselsberg erklommen werden. Zum Abschluss der Tour geht es dann noch einmal knapp 107 Kilometer um Altenburg. "In der Skatstadt werden die Karten noch einmal neu gemischt", verspricht Koppe mit Blick auf die anspruchsvolle Strecke.

Hochkarätiges Fahrerinnenfeld