Fidanza vom deutschen Team Ceratizit Wnt Pro Cycling gewann am Mittwoch (26. Juni 2024) nach 119,2 Kilometern dank eines starken Schlussspurts vor Barbara Guarischi (SD Worx-Protime) und Maria Giulia Confalonieri (Uno-X Mobility) in 2:39,07 Stunden. Die Entscheidung zwischen den drei Italienerinnen fiel erst per Zielfoto. Vortagessiegerin Margot Vanpachtenbeke aus Belgien verteidigte ihr Gelbes Trikot der Führenden.