Mischa Bredewold vom Team SD Worx hat die längste Etappe der 35. Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Die Niederländerin siegte am Mittwoch nach 153,5 Kilometern mit Start und Ziel in Gera als Solistin vor ihren Teamkolleginnen Barbara Guarischi und Lorena Wiebes. In der Gesamtwertung löste Bredewold durch den Erfolg Belgiens ebenfalls für SD Worx fahrenden Rad-Star Lotte Kopecky an der Spitze ab.