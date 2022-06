Im Sattel des Teams DSM darf er sich vor allem in der ersten Woche bei den kniffligen Windkanten- oder Kopfsteinpflaster-Etappen Hoffnungen auf einen Tagessieg machen. So führt die fünfte Etappe über elf Kopfsteinpflaster-Sektoren und endet kurz vor dem berüchtigten Wald von Arenberg, der stets Teil des Klassikers Paris-Roubaix ist.

Während Degenklob zum achtköpfigen Aufgebot von DSM gehört, schaffte es Nikias Arndt (Buchholz) nicht in das achtköpfige Team .Angeführt wird das Team vom Franzosen Romain Bardet, dem Tour-Gesamtzweiten von 2016. Die Tour startet am 1. Juli in Kopenhagen und endet nach 21 Etappen am 24. Juli traditionell auf den Champs-Elysees.