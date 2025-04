"Diese Bewerbung ist kein Strohfeuer, sondern ein langfristiges Gemeinschaftsprojekt. Es geht um Sportförderung, Infrastruktur, Tourismus und vor allem: Begeisterung in der Breite. Dafür bündeln wir Kräfte aus allen drei Ländern", so Hofmann, der im MDR betonte: "Der Radsport hat in Mitteldeutschland eine lange Tradition. Wir haben ein großes Interesse gespürt und nun heißt es: Volle Kraft voraus."

