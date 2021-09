Radsport Radsport-Trainer Salzwedel gestorben

Heiko Salzwedel, einer der erfolgreichsten Radsport-Trainer der Welt, ist am Mittwoch im Alter von 64 Jahren in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Das bestätigte am Donnerstag Lothar Heine, Bundesstützpunktleiter Radsport Cottbus/Frankfurt (Oder). Salzwedel hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.