Tannert war mit seinem Beifahrer Helmar Hinneberg im Skoda "Fabia Rally2 evo" am Freitag (1. Juli 2024) denkbar schlecht ins Rennen gestartet. Nach der ersten Wertungsprüfung fing sich das Duo auf der anspruchsvollen und selektiven Strecke einen Platten ein und verlor so bereits 21 Sekunden auf die Spitze. "Das ist natürlich bitter, aber wir bleiben am Ball und geben Gas", sagte Tannert im Anschluss mit Blick auf Platz sechs im Zwischenklassement.