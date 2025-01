Yuri Mansur ist als strahlender Sieger des sportlichen Höhepunkts am Samstag auf der "Partner Pferd 2025" in Leipzig hervorgegangen. Der Springreiter aus Brasilien gewann auf dem Wallach Vitiki das mit 90.000 Euro Preisgeld dotierte Championat in der Messehalle 1. Mansur war einer von elf Reitern, die nach dem ersten Durchgang fehlerfrei ins Stechen eingezogen.