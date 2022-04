Alle Paare waren im ersten Wettbewerb über 60 Prozent gekommen und hatten sich für die Grand-Prix-Kür qualifiziert. Die Ergebnisse vom Kurz-Grand-Prix am Donnerstag wurden nicht übernommen. Für den Finalsieg zählte allein das Ergebnis der Kür. Sieben Wertungsrichter kommen zum Einsatz. Piaffen, Pirouetten und u. a. Trabtraversalen werden in der Kür doppelt gewertet. Bei technischen Fehlern in der Wertungsnote können Starter innerhalb von 30 Minuten Einspruch einlegen und ein Videobeweis wird herangezogen.