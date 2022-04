Sport im Osten: Mareike Harm, müssen Sie oft aufpassen, dass Sie nicht zu viel Risiko gehen? Oder müssen sie schon sehr auf die Uhr schauen?

Mareike Harm: Es ist wirklich keine Zeit, um auf die Uhr zu schauen. Wir versuchen, Gas zu geben. Natürlich müssen aber auch die Bälle auf den Kegeln bleiben. Bis jetzt sind wir gut damit gefahren, dass wir sichere Runden gefahren sind und wenige Fehler gemacht haben. Die anderen, die das Risiko suchten, hatten viele Fehler. Davon haben wir oft profitiert. Es muss ein Mix sein aus Vollgas und Risikoabschätzung.



Nicole Bielemeier and Linda Tödten sind Ihre Grooms. Wer hat genau welche Aufgabe?

Linda Tödten: Ich stehe hinter Mareike und sage den Weg an. Ich achte auch auf die Pferde - gerade hinten, dass das passt. Sonst spreche ich sie an, dass sie besser aufpassen.

Niclole Bielemeier: Ich bin ganz hinten. Ich bin das Gewicht. (lacht) In den Kurven bin ich schön innen, damit die Kutsche nicht zu doll ins Schleudern gerät oder umkippt.



Sie bezeichnen Ihre Nervenstärke als eine Ihrer Stärken. Ihnen bleiben nur Bruchteile einer Sekunde, um ein falsches Fahrmanöver zu verhindern. Wie machen Sie das?

Mareike Harm: Man muss dann wirklich schnell umschalten und versuchen, einen Alternativplan zu finden, um möglichst keine weitere Sekunde zu verschenken und möglichst schnell ins Ziel zu kommen.



Sie kamen über Ihre Mutter zum Fahren, die nach einem Bandscheibenvorfall mit dem Kutschefahren anfing. Sie nahmen dann auch die Leinen in die Hand und fuhren mit 13 ihr erstes Turnier im Ponyeinspänner. Inwiefern hätten Sie gedacht, dass Sie mal in einem Weltcup-Finale starten?

(Lacht) Das hätten wir gar nicht gedacht. Wir sind erst einspännig gefahren und dann kam ich in den Bundeskader. Ich wurde deutsche Meisterin und Mannschaftsweltmeisterin. Dann habe ich mich dazu entschieden, Vierspänner zu fahren. Da haben die Leute gesagt, das wäre nichts für Frauen – das könne man nicht. Wir haben es trotzdem probiert und jetzt stehen wir heute hier. Darauf sind wir ein bisschen stolz.