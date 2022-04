Reitsport | "Partner Pferd" in Leipzig Bram Chardon und Boyd Exell führen irren Zweikampf

Es ging in Leipzig um den Sieg im Weltcup-Finale der Vierspänner: Zum Ende der Indoor-Saison haben der Australier Boyd Exell und Bram Chardon aus den Niederlanden am Sonntag (10.04.2022) auf der "Partner Pferd" einen irren Zweikampf um den Titel gezeigt. Bram Chardon schlug den achtmaligen Weltcup-Finalsieger Boyd Exell in einem packenden Wettbewerb.