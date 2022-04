Turnierchef Volker Wulff sagte auf der abschließenden Pressekonferenz: "Wir hatten eine großartige Atmosphäre. Wenn das Finale der Springreiter auch so gut läuft, bin ich einer der glücklichsten Menschen des Universums." Auf MDR-Nachfrage erklärte er: "Alle sind begeistert von der Stimmung hier. Bei Sport ohne Publikum fehlt so vieles, was so eine Veranstaltung ausmacht." Es gebe unter den Startern Begeisterung und Dankbarkeit, so Wulff, der schilderte: "Wir haben die Aufgabe des Eisbrechers übernommen. In sechs Wochen machen wir das deutsche Spring- und Dressurderby in Hamburg."

Siegerehrung der Dressurreiterinnen Bildrechte: IMAGO/Stefan Lafrentz