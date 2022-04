Reitsport | "Partner Pferd" in Leipzig Julia Mackerodt gewinnt Stechen im Partner-Pferd-Cup

Zehn Reiterinnen und Reiter haben es beim mit 10.000 Euro dotierten Partner-Pferd-Cup ins Stechen geschafft. In der Springprüfung (Höhe: 1,40 Meter) mit vielen Teilnehmern aus der Region ging der Sieg auf der Leipziger Messe am Mittwoch (06.04.2022) an Julia Mackerodt vom LRV Immenrode.