Voller Vorfreude haben Veranstalter und Beteiligte am Mittwoch (7. Dezember) in Leipzig den Countdown zur traditionellen Partner Pferd eingeläutet. In etwas mehr als einem Monat schon – vom 19. bis 22. Januar 2023 – steigt dann auf der Neuen Messe bereits zum 25. Mal das weit über die Stadtgrenzen hinaus renommierte Pferdesport-Event. Gerrit Nieberg holte im vergangenen April Rang zwei beim "Großen Preis" von Leipzig. Bildrechte: IMAGO/Stefan Lafrentz

Springreiter Nieberg: "Immer ein tolles Event"

"Ich verbinde Leipzig immer mit einem tollen Event. Die Plätze sind immer voll, das pusht uns. Ich komme immer sehr, sehr gern und hoffe, dass ich ein paar Punkte abgreifen kann", berichtete der aus Genf zugeschaltete Springreiter Gerrit Nieberg. Der 29-Jährige, zuletzt Sensationssieger in Aachen, hatte sich im vergangenen April in Leipzig den zweiten Platz im "Großen Preis" gesichert und wird definitiv wieder am Start sein.

Turnierchef Volker Wulff (li.) an der Seite von Springreiter Marcus Ehning. Bildrechte: IMAGO/Stefan Lafrentz

Überhaupt versicherte Turnierchef Volker Wulff: "Wir werden erstklassigen Sport in den Disziplinen haben." Wulff stellte in diesem Zuge in Aussicht, dass sich neben Nieberg auch andere deutsche Elitereiter wie der fünfmalige Leipzig-Sieger Christian Ahlmann, Markus Ehning, Daniel Deußer oder Janne Friederike Meyer-Zimmermann die Messestadt nicht entgehen lassen werden. "Das sind alles Reiter, die werden Anfang des Jahres loslegen und von daher werden wir ein sehr gutes Starterfeld hier in Leipzig erwarten können", sagte der 65-Jährige. Eine frohe Botschaft brachte Wulff auch für Marvin Jüngel mit. Die erst 21 Jahre alte sächsische Springreit-Nachwuchshoffnung aus der Lausitz darf bei der Weltranglistenprüfung an den Start gehen.

600.000 Euro Preisgelder werden ausgeschüttet

Anders als beim zurückliegenden Event im April, als in Leipzig sämtliche Reitsport-Weltcupfinals ausgetragen wurden, wird es diesmal wieder eine Nummer kleiner. Dennoch stehen die Highlights der Weltcups im Springreiten, Voltigieren und der Vierspänner auf dem Programm. Gut 600.000 Euro an Preisgeldern werden dabei ausgeschüttet. "Nach der sehr unruhigen Phase müssen wir versuchen, wieder Verlässlichkeit zu schaffen. Es soll für die Besucher der direkte Anschluss an 2020 sein, vielleicht noch ein bisschen glanzvoller", hofft Volker Wulff. 2021 war die "Partner Pferd" aufgrund der Pandemie ausgefallen.

Das Podium der Pressekonferenz am Mittwoch in Leipzig unter anderen mit Volker Wulff (2.v.li.) und Nachwuchshoffnung Marvin Jüngel (1.v.re.). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie groß das Interesse der Öffentlichkeit ist, bewiesen einmal mehr nicht zuletzt die besagten Tage im April. Über 80.000 Zuschauer strömten beim "Partner Pferd"-Comeback nach der Corona-Zwangspause in die Halle. Auf immerhin 25 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz für Stadt und Region beziffert die neue Studie einer privaten Leipziger Hochschule den finanziellen Mehrwert, sagte Wulff.